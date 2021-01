Dentinho pode voltar? Veja o que dizem o Corinthians e o empresário do jogador

O atacante Dentinho deve se reapresentar ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, na próxima semana.

De férias no Brasil com a família, o jogador teve seu nome ligado ao Corinthians por parte da imprensa no fim do ano passado e deixou torcedores animados.

Com contrato válido até novembro, porém, ainda não deve trocar o futebol europeu pelo Timão.

– No momento, não existe possibilidade de o Dentinho rescindir com o Shakhtar – afirma ao ge o empresário do jogador, o ex-volante Gilberto Silva.

Jogador do Shakhtar desde julho de 2011, quando foi negociado pelo próprio Corinthians, Dentinho tem ótimo relacionamento com a diretoria alvinegra e uma ligação histórica com o clube.

Ele mesmo não esconde a vontade de retornar um dia.

No ano passado, em entrevista ao “Tá na Área”, do SporTV, o jogador abriu a possibilidade de retornar ao término de seu contrato. O agente Gilberto Silva disse que ainda não trata deste tema.

– Ainda é cedo pra falar sobre uma volta do Dentinho ao Brasil, ele ainda tem contato até novembro. O objetivo por ora é finalizar o contrato, pois o Shakhtar está contando com ele para a sequência na Liga Europa e no Campeonato Ucraniano. Só mudaríamos de ideia se tivéssemos um bom projeto.

Em sua primeira entrevista coletiva como presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves foi perguntado sobre o jogador, mas disse que não existem negociações em andamento.

– Por enquanto, só existe o que foi falado pela imprensa. Não tive nenhuma conversa com ele. O próximo campeonato em que o Corinthians poderá fazer inscrições é o Paulista, então não é momento ainda de falar em contratações. No caso dele, não existiu nenhuma conversa, mas isso tudo vai depender de números, do treinador, se ele quer contar com o atleta. Tudo isso não foi discutido ainda.

Terceiro colocado em seu grupo na Liga dos Campeões, o Shakhtar enfrenta o Maccabi Tel Aviv, de Israel, na segunda fase da Liga Europa.

Os jogos acontecem nos dias 18 e 25 de fevereiro. O time volta a jogar o campeonato nacional em 13 de fevereiro.

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Dentinho fez um dos gols da vitória por 2 a 0 de sua equipe contra o Real Madrid, da Espanha.

Foi o segundo gol dele na competição europeia, o segundo diante da equipe espanhola – o primeiro havia sido marcado em 2015.

Pelo Corinthians, Dentinho disputou 187 jogos e marcou 55 gols, sendo campeão da Série B, em 2008, e do Paulista e da Copa do Brasil, em 2009. Ele ainda é o artilheiro do clube no século 21.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários