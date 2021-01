Deputado do AC e esposa prefeita passam aniversário de 22 anos de casados na UTI

O deputado federal Jesus Sérgio e a prefeita eleita de Tarauacá Maria Lucineia, ambos do PDT, passaram o aniversário de 22 anos de casados, nesta terça-feira (5), na UTI de um hospital em Brasília.

Ele se recuperava da covid-19 quando contraiu dengue e precisou ser internado para tratar as complicações das doenças. A esposa também foi infectada pelo coronavírus, mas não ocupa leito de terapia intensiva.

Sérgio viajou para a capital federal na segunda (4) em UTI aérea. A covid-19 o deixou com os pulmões comprometidos e o organismo fragilizado, o que agravou o quadro da dengue.

Já Lucineia se afastou do mandato recém-empossado após ser diagnosticada com coronavírus. Seu vice, Maranguape (PSD), assumiu os trabalhos no município. A prefeita contou em suas redes sociais a experiência de passar o aniversário de casamento em uma sala de UTI. Leia:

