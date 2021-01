Deputado federal Jesus Sérgio recebe alta de UTI e deve voltar ao Acre no sábado

Após 12 dias internado em um leito de UTI de um hospital particular em Brasília, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) recebeu alta na tarde desta terça-feira (12) e tem data de retorno ao Acre prevista para sábado (16).

O parlamentar foi levado às pressas à capital federal em UTI aérea para tratar complicações da covid-19 intensificadas pela dengue.

A esposa de Sérgio, Maria Lucinéia, eleita prefeita de Tarauacá em novembro do ano passado, também foi diagnosticada com coronavírus e acompanhou a viagem do marido. O vice assumiu em seu lugar.

Jesus e Maria e comemoraram o aniversário de 22 anos de casados na semana passada, no leito de UTI.

