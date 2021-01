‘Desigualdade Regional’ é o tema da redação do primeiro Enem Digital

O tema escolhido para a redação do primeiro Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Digital foi “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”. Cerca de 93 mil estudantes são esperados nesta tarde de domingo (31) para a realização do primeiro dia de provas.

Os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema em até 30 linhas. Mesmo nesta modalidade, feita no computador, a redação deve ser escrita à mão, assim como na versão regular do exame.

Neste primeiro dia do Enem Digital, os inscritos terão cinco horas e 30 minutos para fazer as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. O segundo dia de exame acontece em 7 de fevereiro.

Essa é a primeira vez que o modelo de aplicação digital do exame é usado no país. A ideia do Ministério da Educação (MEC) é tornar a prova totalmente digital até 2026.

