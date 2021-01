Desmatamento na Amazônia em 2020 é o maior dos últimos 10 anos

A área de floresta derrubada cresceu em 30%, de acordo com dados do Imazon

O desmatamento da Amazônia aumentou 30% em 2020, de acordo com o relatório do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgado nesta segunda-feira (18).

O município de Altamira, no sudeste do Pará, é a cidade do Brasil que mais desmata.

Segundo dados de satélite, foram mais de 8 mil km² de floresta derrubada entre janeiro e dezembro do ano passado.

O ano de 2020 teve o maior índice de desmatamento dos últimos 10 anos. Em 2019, o sistema de alerta do Imazon registrou 6 mil km² de área de floresta derrubada.

No último mês de dezembro 276 km² de floresta foram desmatados, um recorde em relação aos 10 anos anteriores.

Os dados ainda apontam que o Pará foi o estado que mais desmatou, 42% do total de todo o ano; seguido pelo Amazonas, com 17%; e do Mato Grosso, com 13%.

