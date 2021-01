Detento morre de mal súbito no presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul

Na tarde desta quinta feira, 31, o detento Gilmacy Santos de Assunção, vulgo Gil Baiano , 40 anos, foi encontrado morto dentro da cela onde cumpria pena por homicídio no Complexo Penitenciário Manoel Neri em Cruzeiro do Sul.

O Instituto Médico legal foi chamado para retirar o corpo do local às 15:30.

Baiano teria problemas mentais e ficava sozinho em uma cela segundo a assessoria de comunicação do Instituto de Administração Penitenciária.

Por ser morador de rua e não ter nenhum familiar no Acre, Gil deverá receber apoio do estado para os procedimentos funerários, porém na noite de hoje o proprietario da funerária que presta serviços ao governo, não estava no local e o corpo ainda não pode ser liberado.

Um funcionário do SAMU que prestou atendimento no local, confirmou ao Juruá Informativa que a causa da morte foi parada cardíaca.