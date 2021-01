Devido a chuva, candidatos se atrasam e perdem a segunda prova do Enem no Acre

Após o fechamento dos portões no Centro Universitário U: Verse, três candidatos acabaram perdendo o horário e ficaram de fora no 2° dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na manhã deste domingo (24).

Segundo informações repassadas por um dos atrasados, a chuva acabou atrapalhando a chegada ao local de aplicação do certame. “Devido a chuva. Não tem outra explicação”, disse o candidato, sem revelar sua identidade.

Já uma outra candidata, ao perceber que havia perdido o horário, apenas perguntou ao organizador se ainda poderia entrar no local de prova, com a resposta negativa, ela apenas abaixou o vidro do veículo e foi embora.

O outro candidato estava acompanhado de um motorista de aplicativo. Ao perceber a reportagem, ele também não desceu do carro e seguiu viagem.

O Enem é aplicado em 17 municípios acreanos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos respondem 90 questões das áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, Química, Física, Biologia, Matemática e suas tecnologias. Os candidatos podem deixar a sala sem o caderno de questões a partir das 13h30 (horário do Acre).

A abertura do portão ocorreu das 9h30 e fechou às 11 horas. O início das provas foi às 11h30 e o término será às 16h30.

