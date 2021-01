Dietas: confira 9 mitos sobre emagrecimento

Muitas pessoas começam o o ano querendo perder peso . Se você é uma delas, saiba que é preciso ter cuidado com as falsas promessas e com mitos que cercam o processo de emagrecimento.

“Emagrecer com qualidade e resultados requer um trabalho complexo, muitas vezes, multidisciplinar. Profissionais como endocrinologista, nutricionista, orientador físico e psicólogo oferecem um suporte para melhor adesão e resposta ao tratamento, tornando o processo eficaz e saudável”, afirma a médica endocrinologista Claudia Chang.

Para evitar que você caia em algumas das ciladas sobre emagrecimento e acabe prejudicando sua saúde e seu tratamento, a especialista aponta os principais mitos sobre o tema.

“Importante ressaltar que qualquer iniciativa de emagrecimento deve ter um acompanhamento médico. Realizar dietas por conta própria não só pode ter resultados negativos como também trazer prejuízos a sua saúde”, finaliza Claudia Chang.

1 – Comer carboidrato à noite engorda mais do que durante o dia

Mito : A diferença entre o horário está no simples fato de que o carboidrato que comemos durante o dia é utilizado como fonte de energia, enquanto no período noturno, ele é usado para estocar. Portanto, você pode ingerir carboidrato à noite, mas com moderação, assim como qualquer outro alimento.

2- Musculação não emagrece

Mito: A musculação auxilia muito no processo de emagrecimento, pois à medida que se aumenta a massa muscular, ocorre a aceleração do metabolismo. “Para auxílio no processo de emagrecimento, optamos por treinos com carga menor e com número maior de repetições, ou treino em circuito que combina aeróbico junto, aumentando o gasto energético”, diz Claudia Chang.

3- Subir escadas ajuda a perder gordura localizada

Mito: A gordura localizada possui uma mobilização mais difícil. O que se consegue é apenas diminuir o tamanho da célula de gordura (adipócito). Ou seja, você pode perder calorias, mas não a gordura localizada.

4- Praticar exercícios em jejum emagrece mais

Continua após a publicidade

Mito: Fazer atividade física em jejum, na maioria das vezes, faz com que o corpo não consiga usar a gordura como combustível para queima, lançando mão do músculo/da massa magra. “Quando se perde essa massa, diminui muito a taxa de gasto calórico, tornando difícil o emagrecimento, já que o organismo fica ávido por reganho de peso. Ingerir um pouco de carboidrato antes do exercício, como uma fruta, é o ideal para auxiliar na queima de gordura”.

5- Ingerir líquidos nas refeições engorda

Mito: O líquido junto com a comida não engorda, mas pode prejudicar a digestão, caso seja ingerido em excesso.

6- Suar muito emagrece

Mito : Existe um fator individual importante nesta questão. Pessoas com melhor condicionamento físico tendem a ter sudorese maior e mais precoce ao esforço, mas não representa emagrecimento. “Vale lembrar que, após a liberação de muito suor, é fundamental a ingestão de água para evitar desidratação, que se caracteriza não só pela baixa concentração de água no organismo, mas também de sais minerais e líquidos orgânicos no corpo”, pontua Claudia Chang.

7- Sopa é ideal para dietas de emagrecimento

Mito : Creme de leite, torrada, croutouns ou queijo podem tornar uma sopa inofensiva em uma bomba calórica. Para que ela seja aliada da sua dieta, aposte em fibras, como aveia ou quinoa em flocos, que reduzem a absorção de gorduras e carboidratos, equilibrando as calorias ingeridas e auxiliando a regular o intestino.

8 – Comida light/diet garante emagrecimento

Mito : O fato de terem menos gordura e/ou calorias, os alimentos light e diet acabam sendo ingeridos em maior quantidade, gerando ganho de peso.

9 – Fazer sauna emagrece

Mito : Na sauna, a pessoa perde líquido, e não gordura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários