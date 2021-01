Dupla assalta salão de beleza no interior do Acre e homem acaba preso

Um homem foi preso acusado de roubo, na manhã deste sábado (9), no bairro Eldorado, no município de Brasileia, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Militar do 5º Batalhão, uma denúncia via Ciosp informou que um salão de beleza havia sido assaltado e rapidamente a guarnição foi até o local e contatou a veracidade das informações.

No salão, foi dito aos PMs que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, aguardaram todos os funcionários entrar no salão e anunciaram o assalto com o uso de uma faca, conseguindo levar um celular de um homem. As vítimas reagiram e teve luta corporal, momento em que um dos criminosos saiu e abandonou o comparsa dentro do salão. O ladrão saiu correndo a pé pelo bairro e acabou preso.

Na delegacia, o bandido acabou denunciando o segundo envolvido na ação criminosa, que para irem até o salão pegaram uma motocicleta emprestada, que também foi apreendida. A PM ainda procura pelo outro criminoso. A dupla já é suspeita de vários outros crimes de roubo na região.

