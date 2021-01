Durante temporal em Rio Branco, água da chuva invade bar na Isaura Parente; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a água da chuva invade um bar localizado na Isaura Parente, durante forte temporal nesta segunda-feira (18), em Rio Branco.

As imagens foram captadas por um frequentador do local. A tempestade alagou completamente um trecho da rua e as águas tomaram conta do estabelecimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas cerca de 30 ocorrências na cidade, entre vistoria de árvores que ficaram em situação de risco, corte de árvores, inundações e até desmoronamento.

De acordo com a corporação, 12h e 18h da segunda choveu 114 mm, metade do esperado para todo o mês de janeiro.

