Enfermeiro testa positivo para Covid-19 um mês após receber vacina

David demonstrou estar desapontado com o teste positivo para coronavírus. Segundo ele, o governo britânico precisa fazer mais para proteger profissionais que trabalham diretamente com pacientes infectados. “Na primeira onda, o pessoal da linha de frente nem sempre estava protegido do vírus devido à falta de EPI (equipamento de proteção individual)”, disse o enfermeiro ao The Sun.

Segundo o enfermeiro, o consenso geral entre os funcionários do hospital é que, apesar de já estarem sendo imunizados com uma vacina com 95% de eficácia, a equipe não se sente totalmente protegida. “É um golpe duplo”, desabafou David. “Receber aquela segunda dose teria me dado paz de espírito, pois também corro o risco de expor meu parceiro ao vírus. Ele é diabético e tem muitos outros problemas de saúde”.