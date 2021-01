Enxada é arremessada em direção a prefeito durante cerimônia de posse

Um enxada foi jogada na direção do prefeito de Tabocas do Brejo Velho, cidade a cerca de 800 km de Salvador, durante a posse do gestor municipal. O caso aconteceu na sexta-feira (1º), na Câmara de Vereadores. Por pouco, a ferramenta não atingiu Flávio da Silva Carvalho (PP).

Ninguém ficou ferido e a posse ocorreu normalmente. Segundo informações iniciais, um homem entrou pela porta dos fundos da Câmara, onde não tinham guardas municipais, e depois de jogar a enxada fugiu. Ele não foi identificado.

Uma vidraça foi quebrada e o prefeito chegou a se assustar com o barulho. Mesmo com o susto, o Flávio da Silva foi empossado para o primeiro mandato.

Em nota, a Polícia Militar informou que um indivíduo não identificado adentrou pelo portão dos fundos e atirou uma enxada contra as vidraças, quebrando o vidro de uma das janela. Uma guarnição da 30ª CIPM fez rondas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

Em uma rede social, o prefeito disse que está bem e que aguarda a apuração do caso, pela polícia.

