Escolhida para organizar o Depasa, Waleska Dessotti é homenageada por servidores

"O governo tem me dado todo apoio necessário nesse processo", disse Waleska ao ContilNet

Depois de toda polêmica envolvendo gestões passadas no Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), o governo de Gladson Cameli resolveu colocar como titular da pasta a gestora Waleska Dessotti, que vem sendo alvo de muitos elogios entre os funcionários da casa.

A prova disso é que mais de 100 servidores resolveram nesta última semana fazer uma homenagem à ela em forma de lanche compartilhado, no Memorial dos Autonomistas, no dia do seu aniversário.

“Eu fiquei emocionada com a homenagem. O governo tem me dado todo apoio necessário nesse processo. Tenho tentado levar para eles o ânimo que devemos ter para trabalhar, acreditando em dias melhores”, explicou Dessotti à reportagem do ContilNet.

A presidente está há 40 dias à frente do Depasa e há mais de 7 meses trabalhando no órgão.

“Nosso empenho é fruto das orientações do governo, da preocupação do governador em oferecer o melhor aos servidores e à população”, finalizou.

Um dos servidores fez questão de agradecê-la pelo trabalho desempenhado: “Gratidão por tudo o que tens realizado, Waleska. Sua vida é muito importante para esse trabalho de sucesso”.

