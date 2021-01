Esmaltes dos signos: descubra qual cor combina com a sua personalidade

Saiba a tonalidade nas unhas que mais tem a ver com você de acordo com a astrologia

Você é sempre fica em dúvida na hora escolher o tom ideal para usar nas unhas ? Pois saiba que a astrologia também pode te ajudar a tomar essa decisão. Isso porque ela traz revelações únicas sobre a sua personalidade, o que mais combina com seu jeito de ser e te favorece.

Listamos os esmaltes dos signos para você descobrir o seu e aproveitar a energia das cores a seu favor. Vale ler o seu signo solar e ascendente. Confira!

Cores de esmalte de cada signo

Áries (21/03 a 20/04)

Você é uma mulher superconfiante e tem energia de sobra. Para refletir essa personalidade nas unhas, aposte em esmaltes em tons vivos de vermelho, amarelo ou laranja.

Touro (21/04 a 20/05)

Como toda taurina, regida por Vênus, você está sempre elegante e adora looks clássicos e românticos. Os esmaltes em tons de rosa, salmão e marrom têm tudo a ver com o seu signo.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Experimentar coisas novas é a especialidade das geminianas. Uma dica para o seu signo é investir em esmaltes amarelo-claro, lilás e tons de azul ou verde. E por que não uma cor em cada unha? O resultado fica incrível.

Câncer (21/06 a 21/07)

Você é uma mulher discreta e cheia de charme. Por isso, vale optar por tons claros de esmalte branco, rosa e azul ou, ainda, cinza e prateado. Essas cores são a cara da personalidade do signo.

Leão (22/07 a 22/08)

Você sabe que nasceu para brilhar e, com as unhas, não seria diferente. Sendo assim, esmaltes metalizados em tons de amarelo-ouro, azul-royal e dourado são os que mais combinam com a personalidade do seu signo.

Virgem (23/08 a 22/09)

Os tons neutros e pastel, como branco e cores claras, combinam com jeitinho tímido, meigo e discreto das virginianas. Se quiser inovar, vale apostar em um esmalte azul ou amarelo claro.

Libra (23/09 a 22/10)

Venusiano, seu signo é supervaidoso e adora cuidar das unhas. Os tons de esmalte nude, rosa, verde e azul vão causar aquela boa impressão em quem olhar para as mãos das librianas.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você chama atenção por onde passa e não hesita em atrair olhares para a beleza das suas unhas. Sendo assim, escorpianas podem investir nos esmaltes em tons de vermelho, pink e vinho para esbanjar ainda mais charme.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Alto-astral é seu sobrenome. Para refletir toda essa energia positiva e divertida do seu signo, experimente esmaltes bem coloridos, especialmente em nuances de roxo, azul e amarelo.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Esse signo não gosta muito de extravagâncias. Por isso, as capricornianas podem priorizar as variações de marrom, nude e cinza na hora de escolher o esmalte. Clássico e com muito estilo.

Aquário (21/01 a 19/02)

Você adora ser exclusiva e, por isso, está sempre inventando moda e inovando. Quanto ao esmalte, abuse dos tons de azul, prateado e roxo. Um glitter extra vai te fazer arrasar ainda mais.

Peixes (20/02 a 20/03)

Charme e romantismo estão entre as principais características do seu signo. Mostre o seu jeito delicado e místico com esmaltes em tons de lilás, verde-água e rosa.

