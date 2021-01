Espelho entrega prefeito de cueca durante entrevista

O prefeito de Antuérpia (Bélgica) acabou sendo flagrado exibindo a cueca – supostamente uma boxer preta – durante uma entrevista feita pelo Zoom nesta semana.

Bart de Wever era entrevistado por uma apresentadora da Radio 2 quando, aos 4 minutos da conversa, o rumo foi alterado.

“Estou um pouco distraída, senhor De Wever. Você está vestindo uma camisa muito bonita, provavelmente a usou especialmente para nós, porque você sabe que as pessoas estão assistindo no app da Radio 2. Mas por baixo dessa camisa, será que você está aí de cueca?”, provocou Kim Debrie.

entrevista

Chocado com a revelação, De Wever, da direitista Nova Aliança Flamenga, replicou:

“Como é que você sabe?”

A resposta era um espelho atrás dele, que acabou entregando que o prefeito estava “bem à vontade” para a entrevista. Assista:

“M… Sim, provavelmente porque estou sentado diante de um espelho. Não tinha me dado conta”, comentou a autoridade ruborizada, a mais nova vítima do excesso de informalidade do home office em tempos de pandemia.

Ele concluiu, resignado:

“Este ano começa com um momento bem embaraçoso. Vou me lembrar dele por muito tempo.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários