Esquentou: Cenas de sexo no ‘Big Brother’ vazam em aplicativo de mensagens

No ar de setembro a dezembro do ano passado, o ‘Big Brother – A Revolução’, exibido no canal TVI, voltou a gerar manchetes por conta de um escândalo de captação e divulgação ilegal de imagens. Alguém com acesso à área de produção, onde ficam as câmeras, gravou atos sexuais dos competidores André, 31 anos, e Zena, 21, a vencedora da edição. Nas imagens, eles aparecem nus, no closet, sem a preocupação de se esconder.

Os vídeos vazados em app de mensagens rapidamente viralizaram. A produtora dona do formato ‘Big Brother’ reagiu rapidamente à quebra de sigilo. “Tal situação merece o nosso total repúdio, sendo firme decisão da Endemol a realização de um processo exaustivo de averiguações, com o objetivo de identificar quem procedeu à gravação das referidas imagens bem como à sua difusão”, diz trecho de nota à imprensa.

Comentarista do ‘Big Brother’ português, Ana Garcia Martins, conhecida pelo apelido artístico Pipoca Mais Doce, criticou o descuido de Zena e André. “Sabem que não se pode confiar em ninguém. Havia uma probabilidade de as imagens vazarem e de começarem a andar aí por todo o lado”. No Twitter, fãs do programa iniciaram campanha para desestimular o compartilhamento dos vídeos.

Durante o ‘Big Brother – A Revolução’, outros competidores reclamaram dos ruídos produzidos por Zena e André durante as várias relações sexuais do casal no confinamento. A TVI exibiu somente as cenas sob o edredom, mesma postura cuidadosa adotada pela Globo em relação aos contatos mais íntimos no ‘Big Brother Brasil’.

Zena e André continuam. No sábado (16), trocaram alianças de compromisso em uma cerimônia religiosa.

