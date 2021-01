Estados iniciam vacinação com a Coronavac. Saiba onde já começou

As doses de Coronavac começaram a chegar aos estados brasileiros nesta segunda-feira (18/1). A distribuição acontece um dia após o estado de São Paulo dar a largada e começar a vacinar sua população.

De acordo com o G1, os estados que já começara a vacinar são: PE, CE, ES, GO, MA, MS, PI, RJ, SC, SP, TO, MT, AM, PR e MG.

Profissionais de saúde, indígenas e residentes em instituições de longa permanência foram algumas categorias escolhidas pelos estados para tomar a primeira dose e também para incentivar a vacinação no Brasil.

Porém, de acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, uma “mudança na logística” resultou em atrasos na entrega das vacinas contra a Covid-19 aos estados.

O ministro ainda informou que a ideia inicial do governo era fazer a entrega das doses ao longo do dia. Dessa forma, a campanha de vacinação teria início no país apenas na quarta-feira (20/1). No entanto, governadores pressionaram o ministro para adiantar “ao máximo” a distribuição.

CORONAVAC

O Butantan recebeu 6 milhões de doses prontas vindas da China, que tiveram autorização para uso emergencial nesse domingo (17/1) pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa). Nesta segunda-feira, o instituto fez um novo pedido de uso emergencial para mais 4,8 milhões de doses envasadas no país.

Agora, o Instituto Butantan aguarda a liberação de insumos por autoridades chinesas para seguir com a produção da Coronavac. Segundo o diretor, Dimas Covas, no momento, são cerca 5 mil litros da matéria-prima que estão parados na China. Até o fim do mês, a expectativa é um que novo lote com o volume próximo ao primeiro chegue ao país.

