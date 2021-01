Estudo diz que dormir pelado ajuda a emagrecer até 500 calorias por semana

Muita gente acha que dormir sem roupas é bem mais agradável de pijamas. No entanto, além do conforto, uma pesquisa britânica alega que a prática também pode turbinar o emagrecimento. Isso mesmo. De acordo com o estudo, dá para queimar algumas gordurinhas sem fazer nada.

O professor Michael Simmons é um dos acadêmicos responsáveis e afirmou, em entrevista ao Channel 4, que o corpo trabalha mais para se manter aquecido ao adormecer sem roupa. Segundo ele, são gastas cerca de 300 calorias enquanto se dorme à noite, com roupas.

Leia a matéria completa no METRÓPOLES, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários