Estudo mostra as quatro coisas que as mulheres mais detestam durante o sexo

Um estudo concluiu que existem, pelo menos, quatro coisas que as mulheres mais detestam durante o sexo. E, além disso, que podem arruinar qualquer relação sexual.

O estudo contou com a participação de cinco mil mulheres heterossexuais, que abordaram diversos temas relacionados com relacionamentos e relações sexuais.

São elas:

4 – Insistir em posições

As mulheres não gostam que os homens insistam em posições de que elas não gostam.

3 – Mudar sempre de posição

Tal como não apreciam homens que estão sempre a mudar de posição. Elas preferem que eles escolham uma (ou duas) posição e que dediquem mais tempo a essa.

2 – Tamanho e tempo

De acordo com o estudo, existem dois fatores que fazem com que as mulheres fiquem insatisfeitas. Um deles diz respeito ao tamanho reduzido do pénis. O outro está relacionado com o tempo. Elas não gostam de relações sexuais demasiado curtas.

1 – Barulhos estranhos

Os homens podem fazer barulho durante o sexo. Desde que não sejam barulhos estranhos. Segundo elas, é algo que acaba por irritar e fazer com que percam o interesse no sexo.

