Ex-BBB Vanessa Mesquita confirma sexo de 33 minutos com Clara no reality

Após Clara Aguilar revelar que fez sexo no BBB, a vencedora da 14ª edição do reality show global, Vanessa Mesquita, confirmou que foi com ela. Questionada por um seguidor sobre o assunto, ela disse que é verdade e usou uma imagem do ex-casal no fundo da tela. A vencedora do programa ainda reforçou que foram 33 minutos, e não segundos.

Clara falou sobre o assunto em dezembro, mas não deixou claro com que tinha sido. Apesar disso, Vanessa foi a única pessoa que a sister se relacionou no BBB 14. A ex-sister também pediu ao Boninho para liberar o vídeo.

Na brincadeira de “Verdade ou Mentira”, Vanessa também confirmou que ela e Clara não tiveram maturidade para continuar o relacionamento fora da casa. “Foi difícil administrar as coisas aqui fora”. A vencedora reforçou que não se importava com o que as pessoas falavam sobre o affair. “Nunca me importei com o que as pessoas falam. Eu me importo com o que minha mãe fala”.

A estudante de medicina veterinária ainda disse que toparia participar de “A Fazenda”. “Eu ia amar cuidar dos bichos”.

Recentemente, Vanessa acusou sua sócia em uma clínica, Camila Moreto, de difamação, injúria e não prestar contas do negócio.

