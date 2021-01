Ex-padrasto de Neymar foge de clínica psiquiátrica e tenta suicídio, diz colunista

De acordo com o colunista Bruno Tálamo, Tiago Ramos foi internado em uma clínica psiquiátrica depois de que voltou de Cancún, viagem que fez com Nadine para tentar uma reconciliação – que foi em vão. No entanto, depois de uma semana, o influenciador fugiu do local por não conseguir lidar com as regras do confinamento.

Não só isso, mas, segundo o colunista, Tiago também cometeu uma tentativa de suicídio em uma piscina. Sem grandes detalhes, o ex-padrasto de Neymar foi salvo por amigos, que perceberam o problema e evitaram o pior.

Esta não é a primeira tentativa de suicídio que Tiago Ramos tenta cometer. Em novembro, ele publicou um vídeo em seu Instagram onde ameaçou se jogar de um prédio. No entanto, acabou desistindo da ideia.

VIAGEM TURBULENTA COM DIREITO A FACADA

A viagem de reconciliação com Nadine Bastos também passou longe de ser considerada pacífica. Não com ela em si, mas Tiago se envolveu em mais uma fatalidade.

Em dezembro, Tiago Ramos revelou em uma rede social que acabou se envolvendo em uma confusão numa casa noturna em Cancún. Na briga, ele acabou sendo esfaqueado pelas costas e foi hospitalizado.