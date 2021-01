Ex-prefeito do Bujari é investigado por não aplicar parte dos recursos do Fundeb 

O ex-prefeito do município do Bujari, Romualdo Araujo (Progressistas), é alvo de investigação do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) por não ter aplicado os investimentos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na área da educação. O gestor deixou de aplicar pouco mais de R$ 424 mil.

O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico desta quarta-feira (13). As irregularidades constan no exercício financeiro de 2017.

Segundo o órgão controlador, os repasses feito pela União ao Município de Bujari-AC, foi de R$ 6.103.299,11 (seis milhões, cento e três mil, duzentos e noventa e nove reais e onze centavos), com isso, o prefeito poderia deixar de aplicar apenas 5% do repasse, mas, ao invés disso, não aplicou 6,96%.

O ex-gestor terá um prazo de 15 dias para prestar esclarecimentos junto ao órgão competente.

