Exoneração de Ribamar Trindade é publicada no Diário Oficial do Acre nesta sexta

Conforme anunciado pelo governador e adiantado pelo ContilNet, a exoneração de Ribamar Trindade foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (8).

Homem de confiança do governador Gladson Cameli, oadvogado deixa o cargo de Chefe da Casa Civil e deverá assumir a vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE) deixada pelo conselheiro José Augusto, que morreu de covid-19 em julho do ano passado. Trindade aguarda decisão judicial para saber se vai ou não ocupar a cadeira, uma vez que, naturalmente, a vaga deveria ser de um quadro interno do TCE. No entanto, a única auditora existente na corte de contas, Maria de Jesus, ficou impedida de assumir por ter idade acima do permitido.

Além disso, segundo informações, Trindade quer um tempo para cuidar da própria saúde. Em meados de 2020, ele também foi infectado pelo coronavírus e chegou a ser internado em estado grave.

O novo indicado ao cargo ainda não foi decidido.

