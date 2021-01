“Fazenda” terá novo apresentador. Record rescinde com Marcos Mion

É isso mesmo: a nova “Fazenda” não terá mais Marcos Mion no seu comando

Considerando os tantos acertos da última temporada, responsáveis pela intensa repercussão e os altos índices conquistados, a direção da Record trabalha desde já em alguns ajustes para a próxima edição de “A Fazenda”.

A partir de análises realizadas, concluiu-se que ainda há o que fazer para melhorar os rendimentos do programa.

E mesmo com a sua estreia prevista apenas para o segundo semestre, provavelmente na primeira ou segunda semana de setembro, as primeiras medidas estão sendo, não só discutidas, mas tomadas desde já.

A principal delas, sem dúvida, será a troca de apresentador.

Há o entendimento que ele se saiu muito bem até aqui, mas que a oxigenação do formato, obrigatoriamente, passa pela sua substituição.

O atual contrato do Mion valeria até o final de dezembro, porém, devido à inexistência de um outro projeto e para que ele possa se colocar livremente no mercado, a Record decidiu rescindir com o apresentador, valendo-se de uma cláusula contratual.

