Feminino: dissidentes do Atlético goleiam em Plácido de Castro: 9 x 2

Um grupo de atletas do futebol feminino que levou o Atlético Acreano a quatro títulos estaduais entre 2015 a 2019, continua se preparando para uma possível Seletiva para 2021.

Neste final de semana, as dissidentes do clube celestes foram a cidade de Plácido de Castro e venceram um combinado local por 9 a 2.

Rafa (2), Jake, Thayla (2), Silmara, Kelry, Letícia e Marcela marcaram os gols do time da capital.

De acordo com a desportista Neila Rosas, o encontro também serviu para o projeto continuar capitando atletas para o futebol feminino.

Rosas comentou ainda que, após a saída das jogadoras da equipe do Atlético Acreano, ela e as atletas estão estudando propostas das agremiações locais para, assim, definir um novo rumo do grupo.

A respeito do desmanche ocorrido na equipe celeste, Neila explicou que houve um desgaste natural com a diretoria atleticana, assim, ela e as jogadoras resolveram buscar novos ares.

Conforme normativa da Federação de Futebol Acreana (FFAC) estão aptas a participar das competições oficiais, organizada pela entidade, apenas equipes filiadas.

