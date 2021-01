Fernanda Hassem toma posse para segundo mandato como prefeita de Brasileia

O evento de posse foi realizado no Centro Cultural Sebastião Dantas com transmissão online

Brasileia segue no rumo certo. A prefeita reeleita, Fernanda Hassem, mais bem votada na história do município e proporcionalmente do Estado tomou posse na sexta-feira(1º). Além dela, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado e 11 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024.

O evento de posse foi realizado no Centro Cultural Sebastião Dantas com transmissão online nas páginas oficiais da Prefeitura de Brasileia, seguindo as orientações do Ministério Público.

Fernanda Hassem frisou em seu discurso que no segundo mandato terá mais trabalho e que podem esperar uma gestão diferente, com mais desenvolvimento. “Temos a oportunidade de prosseguir resgatando a autoestima e a esperança da nossa população, acumulei experiências e aprendizado que me fizeram amadurecer enquanto gestora e tenham certeza que estamos muito mais preparados para enfrentar os desafios da administração pública municipal. Trabalhamos e continuaremos trabalhando e administrando para todos, para homens, mulheres, crianças, jovens e idosos”, destacou Fernanda Hassem, prefeita reeleita de Brasileia.

Ainda não foram nomeados os secretários(as) que irão trabalhar no segundo mandato, serão anunciados no próximo dia 14 de janeiro. Segundo Fernanda Hassem este mandato não é continuidade do 1º e sim uma nova gestão. “Aos meus próximos colaboradores não trabalharemos como se fosse o nosso 5° ano de gestão e sim, como se fosse o primeiro, de uma nova gestão ansiosa por investimentos e melhorias para o nosso povo. Há uma tradição, onde fala que o segundo mandato não apresenta a mesma qualidade que o primeiro. Vamos quebrar esse paradigma, pois de fato não queremos que seja igual queremos um mandato ainda melhor”, ressaltou a prefeita eleita.

A prefeita e o vice assinaram o livro de posse. Os pais, irmãos, filhos e outros parentes participaram da cerimônia no Centro Cultural, Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado discursaram emocionados.

Brasileia segue no rumo certo. A prefeita reeleita, Fernanda Hassem, mais bem votada na história do município e proporcionalmente do Estado tomou posse na sexta-feira(1º). Além dela, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado e 11 vereadores assumiram o cargo na Câmara Municipal para a legislatura 2021-2024.

O evento de posse foi realizado no Centro Cultural Sebastião Dantas com transmissão online nas páginas oficiais da Prefeitura de Brasileia, seguindo as orientações do Ministério Público.

Fernanda Hassem frisou em seu discurso que no segundo mandato terá mais trabalho e que podem esperar uma gestão diferente, com mais desenvolvimento. “Temos a oportunidade de prosseguir resgatando a autoestima e a esperança da nossa população, acumulei experiências e aprendizado que me fizeram amadurecer enquanto gestora e tenham certeza que estamos muito mais preparados para enfrentar os desafios da administração pública municipal. Trabalhamos e continuaremos trabalhando e administrando para todos, para homens, mulheres, crianças, jovens e idosos”, destacou Fernanda Hassem, prefeita reeleita de Brasileia.

Ainda não foram nomeados os secretários(as) que irão trabalhar no segundo mandato, serão anunciados no próximo dia 14 de janeiro. Segundo Fernanda Hassem este mandato não é continuidade do 1º e sim uma nova gestão. “Aos meus próximos colaboradores não trabalharemos como se fosse o nosso 5° ano de gestão e sim, como se fosse o primeiro, de uma nova gestão ansiosa por investimentos e melhorias para o nosso povo. Há uma tradição, onde fala que o segundo mandato não apresenta a mesma qualidade que o primeiro. Vamos quebrar esse paradigma, pois de fato não queremos que seja igual queremos um mandato ainda melhor”, ressaltou a prefeita eleita.

A prefeita e o vice assinaram o livro de posse. Os pais, irmãos, filhos e outros parentes participaram da cerimônia no Centro Cultural, Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado discursaram emocionados.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários