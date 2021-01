Fifa escala brasileira Edina Alves para apitar o Mundial de Clubes

A Fifa anunciou nesta segunda-feira o quadro de arbitragem do Mundial de Clubes de 2020, a ser disputado em fevereiro deste ano, no Qatar. A brasileira Edina Alves está entre os selecionados, e comandará um dos trios na competição. A assistente Neuza Back também foi escalada.

Edina é do Paraná e faz parte do quadro de árbitras da Fifa desde 2016, com experiência em jogos da Série A. Ela foi a representante do país na Copa do Mundo feminina da França, quando apitou a semifinal entre Inglaterra e Estados Unidos. No Mundial de Clubes a brasileira estará ao lado de outros seis árbitros.

Parte do quadro Fifa desde 2014, Neuza foi escolhida para ocupar o posto de bandeirinha na competição, ao lado da argentina Mariana de Almeida e outros dez assistentes. Ela também esteve na Cpa da França de 2019, e recentemente trabalhou no jogo entre Vélez Sarsfield e Peñarol, pela Copa Sul-Americana masculina.

Para o Mundial a ser realizado entre os dias 1 e 11 de fevereiro de 2021, a Fifa escalou ainda sete árbitros de vídeos para a operação do sistema de VAR. O sorteio para determinar os confrontos está previsto para o dia 19 de janeiro.

