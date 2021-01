Filha de Fernandinho Beira-Mar assume vaga de vereadora em cidade do RJ

A dentista Fernanda Costa (MDB-RJ), filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, assume hoje uma cadeira de vereadora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela é a primeira suplente do partido e ocupará o posto após o prefeito Washington Reis, também do MDB, ter nomeado um dos membros da bancada como secretário.

Fernanda Costa, 32, recebeu 3.999 votos e foi a oitava vereadora mais votada do MDB no município —que tem 855 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e é terceiro maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro.

Ela assumirá o mandato na vaga de Sandro Lelis, ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, que irá comandar a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A informação foi confirmada em nota pela Prefeitura de Duque de Caxias. A posse ocorre nesta tarde.

“A Prefeitura de Duque de Caxias informa que o vereador eleito Sandro Lelis, ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, foi nomeado secretário municipal de Serviços Públicos. Sua cadeira na Câmara passará a ser ocupada pela dra. Fernanda Costa, cirurgiã dentista, candidata eleita que toma posse no plenário da Casa nesta segunda-feira (04/01), às 15h”, afirma o texto.

