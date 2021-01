“Fora, genocida”: Carreata contra Bolsonaro toma Avenida Ceará e o Centro de Rio Branco

A carreata pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tomou toda a Avenida Ceará e o Centro de Rio Branco neste sábado (23).

Dezenas de carros e centenas de militantes foram às ruas pedir a saída do presidente, com cartazes e adesivos destacando, principalmente, as hashtags “ForaBozo e #BolsonaroGenocida.

Uma das organizadoras do evento, a publicitária Amanda Lanzetti disse que o ato tem o objetivo de mostrar a indignação de parte considerável da população pelas atitudes do político.

“Não queremos mais um genocida, irresponsável e corrupto conduzindo este país. Ele desrespeita a ciência, os direitos fundamentais, as vidas que estão sofrendo pela pandemia do coronavírus e toda a população do Brasil. Deve sair do cargo. A população precisa se unir cada vez mais à essa luta”, explicou.

“O impeachment deve sair da boca dos nossos políticos para o papel e se concretizar”, continuou.

Além de famílias com crianças, políticos e líderes partidários também participaram do momento.

O ato acontece em 15 capitais brasileiras.

