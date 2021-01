Forte chuva atrasa chegada de Gladson ao Acre e muda data de cerimônia da vacina

A forte chuva que cai sobre Rio Branco na tarde desta segunda-feira (18) atrasou o retorno do governador Gladson Cameli (sem partido) ao estado.

Ao adentrar em território acreano, o avião comercial da Latam teve de voltar a Porto Velho e fazer pouso até que as condições do tempo permita a chegada da aeronave em segurança.

Assim que houver condições de voo, a aeronave seguirá viagem à capital ainda nesta segunda.

O outro avião da Força Aérea Brasileira, com as doses da coronavac, deve chegar ao Acre por volta das 23h, de acordo com a assessoria do governador.

