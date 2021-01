Foto mostra turista antes de morrer em cataratas; governo ajuda nas buscas

Um turista morreu ao cair de uma altura de 106 metros nas Cataratas de Vitória, no sul da África. Segundo informou a BBC com base no jornal Herald, o governo do Zimbábue pediu ajuda a empresas privadas para recuperar o corpo.

Nas redes sociais, foi divulgada uma foto do turista antes da queda. Na imagem, ele aparece andando na beirada das cataratas. Testemunhas afirmaram que o homem estava tirando fotos na atração turística quando escorregou e caiu.

Leia a matéria completa no UOL, clique AQUI!

