Friagem no AC vai derrubar temperaturas e traz chuva de granizo na segunda, diz Friale

"Nunca, no Acre e nas áreas próximas, houve registro de onda de frio polar no mês de janeiro, no meio do verão", diz Friale

A primeira onda de frio polar de 2021 chega ao Acre e áreas próximas na tarde de segunda-feira (18), avisa o ‘mago do tempo’, Davi Friale.

Segundo o pesquisador, o fenômeno provoca queda moderada da temperatura e temporais, com chuvas fortes, raios, ventanias e queda pontual de granizo.

A temperatura mínima, ao amanhecer de terça-feira (19) deverá oscilar entre 18 e 20ºC, nas cidades de Rio Branco, Brasileia, Xapuri e demais do leste e do sul do estado, podendo ser caracterizada como fraca friagem.

O vale do Juruá sentirá leve diminuição da temperatura, com mínima, entre 20 e 22ºC, nas cidades de Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo, assim como nas demais cidades do centro e do oeste acreano na quarta-feira (20).

No sul do estado do Amazonas e no sul e oeste de Rondônia, a temperatura também cai, mas com menos intensidade.

Nunca, no Acre e nas áreas próximas, houve registro de onda de frio polar no mês de janeiro, no meio do verão.

