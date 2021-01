Galvão “narra” áudio do VAR com ironia e dispara: “Meteram a mão no Santos”

Horas depois de a Conmebol divulgar o áudio do VAR em lance polêmico com possível pênalti para o Santos diante do Boca Juniors, Galvão Bueno quebrou as redes sociais ao fazer uma tradução simultânea da conversa entre os árbitros. Com emoção e cheio de ironia, ele narra o desenrolar da conversa na Argentina e dispara no Twitter: “Meteram a mão no Santos”.

A narração divertida de Galvão ocorreu na tarde desta quinta-feira (7/1), no programa Seleção SporTV. De casa, Galvão pediu para fazer a tradução e divertiu os membros da bancada. Enquanto o narrador traduz, o apresentador André Risek e os comentaristas Roger Flores e Sérgio Xavier dão risada. Leia mais no METRÓPOLES, clique AQUI!

