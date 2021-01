Galvez anuncia reforços e pré-temporada começa nesta quinta

Com estreia programada na Copa Verde-2020 para o próximo dia 20 de janeiro, contra o São Raimundo-RR, o Galvez inicia sua pré-temporada nesta quinta-feira (7), no Forte Imperador. O técnico Paulo Roberto Oliveira confirmou quatro reforços para a temporada vindoura. O lateral esquerdo Leandro, o zagueiro Marcelo Felber e o volante Dos Santos, os dos últimos com passagem pelo Rio Branco, estão entre as novidades da equipe imperialista para temporada 2021, assim como o volante Weverton Braz, ex-Atlético Acreano. A diretoria também acertou o retorno do lateral direito Thomas Bem-Hur ao clube, após o atleta disputar o primeiro turno do Campeonato Acreano-2020 com a camisa do Imperador Galvez.

De acordo com o treinador Paulo Roberto Oliveira, a ideia da comissão-técnica imperialista seria iniciar a pré-temporada no início da semana, mas a diretoria enfrentou dificuldades de vagas em voos domésticos para Rio Branco, assim empurrado a apresentação para essa quinta-feira. Oliveira informou ainda que com o curto espaço de tempo para a estreia no torneio regional, a comissão técnica vai buscar realizar treinos integrados (físico, técnico, tático) durante esse início de pré-temporada.

A respeito dos jogadores que encerraram a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o técnico Paulo Roberto Oliveira explicou que os atletas Daniego, Felipinho, Digão, Neto, Radames, Geovani e Raylson tem conversas adiantadas para a renovação de seus contratos e o atacante Adriano tem vínculo trabalhista com o clube até o final da temporada. O goleiro Luiz Miller, o zagueiro Weverton e o volante Bebeto interessam suas permanências no clube. “Estamos buscando renovar parte de nosso elenco para formamos um time competitivo e capaz de brigar pelo bicampeonato acreano e ainda realizar boas campanhas nas competições nacionais”, explica Oliveira.

