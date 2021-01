Gêmeos acreanos poderão apresentar versão brasileira do reality Irmãos à Obra no SBT

Participantes do The Circle Brasil, da Netflix, os gêmeos Marcel e Lucas Blazute se ofereceram ao SBT e ao Discovery para apresentarem a versão nacional do reality Irmãos à Obra, atração de reforma e venda de imóveis que faz sucesso na TV por assinatura.

Nesta quinta-feira (7), os designers reforçaram as suas intenções nas redes sociais para conquistarem o posto.

No Twitter, Marcel compartilhou uma foto com o irmão e registros dos trabalhos já realizados pelo escritório de design de interiores e decoração do qual são sócios. Em seguida, marcou a página da Discovery Brasil na rede social.

Na publicação, Lucas foi mais direto e compartilhou a mensagem com Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT.

Na sua conta, Lucas seguiu com a campanha e pediu para os internautas compartilharem a publicação do irmão e seguirem com as marcações ao SBT e ao Discovery. “Já tô imaginando”, comentou o empresário em uma das mensagens.

O SBT fechou um acordo com a Discovery para a produção de novos realities após o sucesso de formatos como o Bake Off Brasil, fruto dessa parceria.

Na lista de atrações planejadas para 2021, está presente a versão nacional do fenômeno apresentado pelos gêmeos Drew e Jonathan Scott.

No reality, eles ajudam os participantes a encontrarem a casa ideal, comprá-la por um preço acessível e, em seguida, iniciam uma reforma para transformar o local na residência dos sonhos.

Confira as publicações:

Já tô imaginandooo https://t.co/gcbYiSIGPT — LUCAS BLAZUTE (@lvblazute) January 7, 2021

