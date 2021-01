Gladson Cameli volta ao Acre e diz que estado poderá receber 160 mil doses

Governador garantiu que na terça vai iniciar a distribuição do imunizante aos municípios

O governador Gladson Cameli (sem partido) desembarcou na tarde desta segunda-feira (18) no Aeroporto Internacional de Rio Branco ao lado do secretário de Saúde Alysson Bestene e falou da expectativa para o início da vacinação. Na ocasião, a comitiva foi recebida por dezenas de apoiadores, que manifestaram carinho e gratidão ao governador.

De acordo com Cameli, apesar de pequena a primeira remessa da vacina, existe a expectativa de que até meados de fevereiro o Acre já tenha recebido 160 mil doses do imunizante. “Vamos ter 20% da população imunizada, de pouco mais de 860 mil”, revelou.

Segundo ele, estava tudo programado para que os três primeiros acreanos pudessem receber a vacina, mas houve atrasos no voo da Força Aérea que transporta os imunizantes, haja vista que a aeronave está desembarcando nos demais Estados. “Era para a gente iniciar a vacinação ainda hoje, mas, teve a chuva e aqui vou ser sincero, o avião com as vacinas chega às 23 horas, então amanhã a gente realiza a vacinação”, declarou.

O chefe do Poder Executivo garantiu também que ainda na terça vai iniciar a distribuição das mais de 41 mil doses das vacinas aos municípios do Acre. “Assim que chegar, iniciaremos imediatamente a logística de distribuição das primeiras doses para os municípios. Teremos dois helicópteros para levar essas doses às cidades isoladas”, ressaltou, dizendo que vai colocar seu avião à disposição para ajudar na logística.

O governador se mostrou bastante incomodado com a repercussão em torno da vacina, principalmente dos grupos que são contrários ao imunizante chinês. “Eu só peço que parem com essa politicagem em torno da vacina. Peço o apoio de todos”, indagou.

