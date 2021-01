Gladson confirma interesse em contar com Eduardo Ribeiro no primeiro escalão do governo 

O governador destacou que ainda não tratou do assunto com Eduardo Ribeiro

O governador Gladson Cameli (sem partido) confirmou à reportagem do ContilNet, nesta última semana, que tem o interesse em contar com a experiência de Eduardo Ribeiro, candidato a vice pelo PDT na chapa da ex-prefeita Socorro Neri (PSB), no último pleito eleitoral, para compor o governo.

“Eu ainda não conversei com o Eduardo, ma, é um bom nome, qualificado e de futuro. Penso em ter ele no primeiro escalão do governo”, declarou.

O chefe do executivo estadual ressaltou que os rumores de que Ribeiro irá comandar a Secretaria de Produção não procedem até o momento. “Não falei sobre a Sepa e nenhum outro cargo com Eduardo”, finalizou.

