Gladson deve viajar ainda neste domingo para buscar primeiro lote de vacinas contra covid

Governador teria recebido uma ligação do presidente Jair Bolsonaro para ir à São Paulo buscar os imunizantes

Neste domingo (17), a Anvisa aprovou o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 para os imunizantes Coronavac, a ser produzido pelo Instituto Butantan, e Oxford/AstraZeneca, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O presidente Jair Bolsonaro já ligou para o governador Gladson cameli o convidando para ir buscar em São Paulo o primeiro lote de vacinas. A informação é do site AC24 Horas.

O presidente da República estaria convidando todos os governadores do páis para participarem de uma solenidade em São Paulo.

Depois do convite, Gladson deve embarcar ainda hoje para São Paulo e com a aprovação da Anvisa, a vacinação deve começar no Acre até o dia 21 de janeiro.

