Gladson diz que deve entregar Depasa a Bocalom e fala em reativar Sanacre

O governador Gladson Cameli (sem partido) declarou ao ContilNet que a ideia de entregar o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), para o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) está mantida, no entanto, a concretização vai depender do gestor.

Segundo ele, se Bocalom passar a assumir o órgão, o governo deverá reativar a Companhia de Saneamento do Estado do Acre (Sanac) para atender os municípios do interior do Acre. “Se o prefeito for mesmo assumir o setor, voltamos com a Sanacre no interior”, declarou.

O chefe do Executivo disse ainda que tem um projeto que visa fortalecer o órgão em prol da população. A ideia de Cameli, é realizar parcerias com os 22 prefeitos do Acre. “Todo recurso federal que o prefeito tiver, o Estado vai entrar com uma contrapartida para que o investimento não seja perdido”, argumentou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários