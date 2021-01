Gladson diz que Ponte do Madeira será inaugurada no início de março com presença de Bolsonaro

O governador Gladson Cameli confirmou nesta quinta-feira (14), que o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit) fará a entrega da ponte sobre o Rio Madeira, que liga o Acre ao restante do país por terra, em março.

“O general Santos me falou que será no início de março e faremos a entrega com o presidente Bolsonaro”, garantiu Cameli.

O chefe do Executivo estadual destacou o empenho do governo federal em realizar a obra que já teve três datas de inauguração, e nenhuma cumprida.

A estrutura da ponte está sendo construída desde 2014, ainda no governo de Dilma Roussef e tem o objetivo de interligar Rondônia ao Acre.

Nos quase cinco anos de obras já foram gastos cerca de R$ 130 milhões. A ponte terá 1,9 quilômetros de extensão.

