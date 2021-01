Gladson entrega bicicleta a criança de 5 anos que sonha em ser policial no Acre 

Cameli disse que conheceu a família de Cauã, na qual ficou lisonjeado com o tratamento recebido

O governador Gladson Cameli resolveu iniciar o ano de 2021 como terminou 2020, entregando presentes às crianças do estado. Nesta terça-feira (5), o gestor esteve no bairro Placas, em Rio Branco, onde a agenda foi em torno de realizar o sonho do jovem Cauã Pedro.

A criança de 5 anos recebeu da mão do governador, uma bicicleta. “Fui até o bairro Placas entregar uma bicicleta ao pequeno Cauã Pietro, de 5 anos, que tem o sonho de ser policial”, declarou.

Após a entrega do presente, Cameli disse que conheceu a família de Cauã, na qual ficou lisonjeado com o tratamento recebido. “Tive a honra de conhecer a dona Raimunda, o seu Sebastião e toda a família. Eles me receberam muito bem. Fico muito grato, de coração, pelo carinho a esse jovem governador. Não vou decepcionar vocês”, ressaltou Cameli.

