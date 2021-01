Gladson já está a caminho de SP e vacinação contra covid pode começar na terça-feira

O governador do Acre Gladson Cameli (sem partido) já está a caminho de São Paulo para buscar pessoalmente o primeiro lote de vacina para o estado. Ele embarcou no aeroporto de Rio Branco às 13 horas deste domingo (17) e deve retornar ao Acre já na segunda-feira (18) com algo em torno de 30 mil a 60 mil doses. Uma solenidade será realizada na segunda em São Paulo com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Com a vacinação liberada pela Anvisa, a campanha pode começar após esta cerimônia e no Acre poderá iniciar na terça-feira (18).

O anuncio foi feito em suas redes sociais. “É com grande alegria que estou embarcando para Guarulhos/SP para buscar as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Fui convocado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro após o anúncio do imunizante pela Anvisa neste domingo, 17. A Anvisa aprovou a vacinação emergencial da vacina do Instituto Butantan e da Fiocruz”.

A Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e pela Universidade de Oxford.

São estas duas que estão no plano de vacinação desenvolvido pelo Acre, que foi o primeiro estado a entregar o plano de vacinação para o Ministério da Saúde.