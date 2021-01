Gladson não admite que membros do governo acendam vela para Deus e para o diabo

Quem é Deus e quem é diabo

O governador Gladson Cameli não admite que, doravante, qualquer membro de sua equipe acenda uma vela para Deus e outra para o diabo. Assim ele tem se manifestado. Resta saber, quem, em seu projeto de reeleição será Deus ou Diabo.

Mais novo

O prefeito Jerry Correia com apenas 36 anos é o mais novo da safra de gestores municipais do estado do Acre. Em conversa com a coluna, ele topou fazer o desafio da foto para uma análise daqui a quatro anos.

Problemas

Um dos principais problemas enfrentados na região é a movimentação pelo porto de Assis Brasil. Embora a ponte entre Brasil e Peru esteja fechada por causa da covid-19, é pelo porto que acontece toda movimentação entre os países. Bolivianos, brasileiros e peruanos transitam entre as cidades sem nenhuma barreira.

Tráfico

Jerry Correia denunciou a existência de coiotes circulando pelas águas do rio Acre. A Policia Federal está avisada. O tráfico de drogas é forte na chamada tri-fronteira. Jovens ociosos são facilmente tragados para o crime.

Nome forte

O nome do empresário Nenê Junqueira para 2022 é forte. Ele representa um dos segmentos mais importantes para a economia do estado, o pecuário, circula muito bem nas indústrias e frigoríficos, matadouros e todo o setor rural. Anotem, vai surpreender.

Anuncio

É hoje (14), 10 horas, o anuncio do novo secretariado da prefeita Fernanda Hassem, em Brasileia. Os primeiros 15 dias foram de reorganização da Casa e o enxugamento total de gastos. Segundo e terceiro escalão só serão conhecidos no final de fevereiro. Tudo em nome da economia.

Primeiro ano

Fernanda, muito didática, não aceita dizer que esse será o quinto ano de seu mandato. “É o primeiro ano do meu segundo mandato”, disse. Ela quer tirar de vez o mote de que prefeito reeleito relaxa e não trabalha.

Habilidade

Fernanda Hassem vai precisar de maior envergadura nesse segundo mandato. Embora tenha elegido a maioria de vereadores, a eleição da Mesa Diretora não saiu conforme o figurino. “Não sou corrupta, não tenho medo de fiscalização” argumentou.

Pagando caro

Indígenas que moram no final do ramal Icuriã em Assis Brasil, fronteira com o Peru, pagam até R$ 1 mil pelo transporte até a cidade de Assis Brasil. Tudo isso pelas condições do ramal nessa época do ano. Somente de quadriciclo é possível andar na região.

Banco do Brasil

O anúncio de fechamento das agências ou postos de saúde do Banco do Brasil está causando muita dor de cabeça em algumas regiões do Acre. Empresários de áreas fronteiriças temem quebradeira geral com a situação.

Daqui não sai

O prefeito do município de Manoel Urbano, Tanízio Sá, não quer devolver uma máquina que pertence ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, colocada à disposição da gestão municipal. “Não vai sair daqui”, bateu o pé!

Angelim

O ex-prefeito e ex-deputado federal Raimundo Angelim é um dos chamados para gestão da desembargadora Valdirene Cordeiro, do Tribunal de Justiça do Acre. Estará à frente de uma diretoria que é o coração da instituição. Tem competência.

Definir

Passando a fase de vacinação pela covid-19, que deve selar com chave de ouro o trabalho do estado no enfrentamento à pandemia, o governador precisa definir quais partidos marcharão com ele rumo a 2022.

Fiscalização

Sem nenhuma fiscalização, banhistas, donos de lanchas lotam o espaço da gameleira e a rua da Base nos finais de semana. Detalhe, ninguém utilizando máscara ou tomando quaisquer cuidados de prevenção à covid-19.

Enfim ZPE

O governo do Acre deu um passo importante para tornar a Zona de Processamento e Exportação uma ação de geração de emprego e renda. Recebeu do governo federal autorização para a venda. Esse projeto é a menina de ouro do secretário Anderson Abreu, de Ciência, Indústria e Tecnologia. Resta saber se os chineses ainda estão interessados na compra.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários