Gladson recebe aval do ministério da economia para venda da ZPE no Acre 

O governador Gladson Cameli esteve reunido na manhã desta quarta-feira (13), no Ministério da Economia, com o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade, Geanluca Lorenzon, para solicitar autorização para a venda da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre.

Cameli destacou que a conversa foi positiva e recebeu ‘sinal verde’ do ministério. “A previsão da secretaria é que a Resolução de Referendo seja publicada ainda neste mês e a partir disso poderemos lançar um edital para a venda da ZPE”, declarou o gestor.

O chefe do executivo garantiu que o objetivo da venda da ZPE é para que o setor gere desenvolvimento. “Que gere os empregos que a população do nosso estado tanto precisa”, enfatizou.

