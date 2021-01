Gladson vai pessoalmente cobrar governo Bolsonaro sobre data de envio da vacina ao AC 

O governador Gladson Cameli concedeu entrevista na manhã desta segunda-feira (11), para a Rádio CBN Amazônia, e falou que irá essa semana à Brasília, em busca de um posicionamento oficial do governo federal de Jair Bolsonaro, em relação ao prazo de envio da vacina contra a Covid-19.

O encontro do chefe do Executivo Estadual com lideranças do Ministério da Saúde, visa ajustar não somente uma data oficial, mas a quantidade do imunizante que virá ao Acre e a questão da logística.

“Eu quero saber do governo federal quantas doses vamos receber. Eu quero que eles me digam: ‘Governador vamos ter tantas doses disponíveis’ para que eu possa imediatamente trazer aqui para o nosso estado”, declarou Cameli.

Como já anunciado, o governo deverá adquirir cerca de R$ 1,2 milhões de doses da vacina, sendo 700 mil do Instituto Butantan (Coronavac) e 500 mil da Fiocruz (Oxford).

O principal objetivo do governador Gladson Cameli é garantir igualdade na distribuição das vacinas que serão enviadas pelo governo federal.

