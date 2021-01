Gleici revela que pegou R$ 60 emprestado para ir à seletiva do BBB e ‘previu’ vitória

No 'Altas Horas', a campeã do 'BBB18' lembrou sua infância humilde e contou que amiga deu dinheiro para ajudá-la

A acreana Gleici Damasceno, campeã do BBB18, participou do primeiro Altas Horas de 2021, no sábado, 2/1, e revelou detalhes de como foi participar do processo seletivo para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

“Eu fiz a minha inscrição, mas nunca imaginei que pudesse entrar no programa. Lembro que cheguei da faculdade e vi minha mãe assistindo. Vi uma cena ali que me marcou. Quando cheguei no trabalho, no outro dia, falei para a minha amiga o que aconteceu no programa…”, contou ela.

Após a amiga questionar se ela assistia ao reality, Gleici respondeu: ‘”Tô assistindo e vou me inscrever’. Aí comecei… Lá [na inscrição] tinha uma parte que tinha que contar a minha história, e nesse dia acho que eu estava muito inspirada. Contei bem direitinho, do início, com detalhes, tudo e mandei. Eu era presidenta do Conselho de Promoção de Igualdade Racial e estava organizando uma conferência….”

“Aí tocou o telefone perguntando se eu tinha feito minha inscrição… E eu não lembrava. Aí, uma amiga que estava perto perguntou o que era, e eu disse: ‘Amiga, fiz minha inscrição no Big Brother – acho que nunca contei essa história -, e a produção me ligou’. Mas imaginava que sempre tinha um perfil para entrar no programa. Mas não existe isso. Aí falei: ‘Imagina que eu vou entrar'”, disse, desacreditada.

“Mas, ela falou ‘vai’. Jaicelene, o nome dela. Eu disse: ‘Jaice, mas que não tenho um centavo’. E [a seletiva] era em um estado vizinho. Ela falou assim: ‘Tenho R$ 60 reais aqui’. Era o dinheiro que ela tinha, e me deu esse dinheiro”, contou, Gleici.

“Consegui comprar a passagem de ida, não tinha como voltar, mas fui mesmo assim, sozinha. Quando voltei, fiquei com isso no coração: eu vou entrar. Quando vi, estava lá dentro.”

“Eu também mandei uma mensagem para um amigo meu, que foi a primeira mensagem que ele mostrou quando eu saí. Disse assim: ‘Amigo, acho que eu vou entrar no programa e vou ganhar R$ 1,5 milhão'”.

“Quando eu saí do programa, ele falou: ‘Olha aqui a mensagem que você me mandou’. E isso mudou minha vida, minha história”, avaliou a jovem, que ‘previu’ o que iria acontecer.

Sobre os R$ 60 emprestado da amiga, Serginho Groisman questionou se Gleici devolveu: “Devolvi, corrigido”, disse a milionária, rindo.

Infância humilde

Natural de Rio Branco, a jovem milionária também recordou a infância humilde e de muita luta que teve.

“Nasci na zona rural, meu pai era caseiro, a gente tinha essa vida de interior. Minha mãe sofria violência doméstica, mas conseguiu romper esse ciclo e foi trabalhar como doméstica, para sustentar a gente”, lembrou Gleici, que tem um irmão e uma irmã.

“A minha história é da maioria do povo brasileiro. Tanto que muita gente se identifica. Então, eu sempre trabalhei. Com 12 anos, eu era babá e fazia acontecer.”

“Minha mãe é a maior referência pra mim, de mulher que corre e luta. Eu consegui entrar na faculdade, graças aos programas sociais”, enfatizou a jovem, que hoje consegue dar uma vida melhor à família.

