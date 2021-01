Goleiro acreano Yago Darub acerta transferência para o Cianorte-PR

O atleta segue com vínculo trabalhista ligado ao Flamengo, do Rio de Janeiro, até o próximo ano

O goleiro Yago Darub, 21 anos, natural do Acre, após passagem pelo RB Brasil-Bragantino na temporada passada, acertou sua transferência, por empréstimo, para o Cianorte-PR. O atleta segue com vínculo trabalhista ligado ao Flamengo, do Rio de Janeiro, até o próximo ano.

No currículo, o goleiro está entre os atletas das equipes de juniores do rubro negro carioca que conquistou a 49ª edição da Copa São Paulo de Juniores.

Natural de Rio Branco, Yago Darub começou a carreira atuando como atacante, mas foi orientado pelo tio Valadares Neto a jogar em outra posição, mas essa não usando os pés, e sim as mãos. O conselho do tio foi atendido é o atleta passou a disputar competições de base em diversas equipes da capital Rio Branco, entre elas a Escolinha do Metal e o Vasco da Gama-AC. Os primeiros profissionais a trabalharem o atleta foram Dorielson Mendes, Valter e Tidalzinho.

Em 2013, o goleiro e a família foram residir na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da família era auxiliar o atleta na carreira de jogador e a primeira porta escolhida pelo jovem Yago, então com 13 anos, foi a de São Januário, mas lá acabou reprovado. No entanto, a sorte não virou as costas para o acreano, pois na arquibancada do CT vascaíno havia um olheiro do Flamengo, esse convidando Yago para um teste no rubro-negro. No mesmo ano, o goleiro já estava disputando competições de base com o manto do vermelho e preto carioca.

Na temporada passada, Yago Darub não teve sorte com a camisa do RB Brasil (Bragantino-SP). O atleta foi acometido pelo novo coronavírus e ainda sofreu uma fratura num dos dedos da mão.

