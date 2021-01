Governo deve antecipar dois benefícios e liberar novo saque emergencial

Dois benefícios podem ser antecipados aos trabalhadores este ano, dentre eles o 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Bem como a liberação do abono salarial antecipadamente. As informações foram divulgadas na Folha de S. Paulo pela coluna da Mônica Bergamo.

Além dos benefícios uma nova medida também pode acontecer assim como em 2020, sendo ela a liberação do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores.

Benefício antecipados

Os pagamentos, que devem começar entre fevereiro e março, fazem parte do plano do governo federal de compensar, parcialmente, o fim do auxílio emergencial, ocorrido em dezembro.

Terão direito a receber o 13° salário do INSS quem recebe:

Aposentadoria

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Salário maternidade

Pensão por morte

Auxílio reclusão.

Novas alterações

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, vê a medida viável porque não teria custo fiscal.

Uma outra antecipação poderá ocorrer para os que são beneficiados com o abono salarial. Seria uma forma de retomada econômica, enquanto se espera a imunização da população.

Liberação do saque emergencial do FGTS

Outra novidade que pode acontecer em 2021 é a nova rodada do saque emergencial do FGTS, assim como aconteceu no ano passado este ano os cidadãos poderão ter acesso a mais uma parte do saldo disponível no fundo do trabalhador.

De acordo de membros da equipe econômica do governo, há uma margem para que os recursos do FGTS possam vir a ser liberados para retirada sem que possa comprometer a sustentabilidade do Fundo de Garantia.

De acordo com os criadores da medida, o cenário atual é o ideal para verificar a possibilidade de liberação ou não do saque emergencial do FGTS. Segundo os mesmos em declaração no final do ano passado, a analise para verificar a liberação do saque emergencial ocorreria nos primeiros dias de janeiro, após a virada do ano, podendo ter o anúncio da liberação ainda este mês.

