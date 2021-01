Governo do Acre dá sequência à recuperação de trechos da Transacreana

O Governo do Estado, com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), está realizando a Operação Tapa-Buracos na Transacreana, principal via de acesso ao agronegócio acreano. A ação conta com a atuação de três equipes de trabalho e tem como missão extinguir todos os pontos críticos da via, garantindo a trafegabilidade na estrada.

De acordo com Petrônio Antunes, presidente do Deracre, “esse foi um compromisso feito pelo governador. Como não houve possibilidade de concluir as obras até dezembro de 2021, uma força-tarefa foi montada para que a conclusão ocorra em fevereiro”.

Valdemir Albuquerque, chefe de equipe de trabalhadores a serviço do Deracre, declarou: “Apesar desse tempo chuvoso estamos conseguindo cumprir nossa etapa, ou seja, todos os dias estamos na luta para dar melhores condições para o pessoal daqui da AC-90”. A meta é concluir o trecho que vai até o quilômetro 100 da rodovia.

Para Diego dos Santos Sampaio, comerciante que possui um empreendimento às margens da estrada, a obra é muito importante. “Pela Transacreana temos a importação de grãos e animais e a gente precisa muito dessa estrada. É uma via de acesso muito movimentada, não só pela questão da escoação da produção, mas também pela questão do lazer”.

