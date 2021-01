Governo do AM confirma 1º caso de reinfecção pelo coronavírus com variante que chegou ao Japão

A notificação foi encaminhada no fim da noite de terça-feira (12) para o Centro Estratégicos de Informações de Vigilância em Saúde (Cievs) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, após a confirmação do resultado emitido pela Fiocruz.

No domingo (10), o governo japonês anunciou que as autoridades de saúde do país encontraram a variante do vírus em quatro viajantes que estiveram no Amazonas e voltaram ao Japão em 2 de janeiro. O Amazonas é um dos estados que mais sofre com a Covid-19 no Brasil: até esta terça (12), mais de 218 mil foram infectadas, com mais de 5,8 mil mortes.